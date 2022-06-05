Москва, 5 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены 46 пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях ВСУ, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 189 самолетов, 129 вертолетов, 330 зенитных ракетных комплексов, 1114 беспилотных летательных аппаратов, 3416 танков и других боевых бронемашин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и минометов, 3419 единиц специальной военной автомобильной техники.