Москва, , 12:22 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Перехват ракеты средствами ПВО Mil.ru

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Также за сутки уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Видрождення, Рясное, Святогорск ДНР, Кировск, Прудовка, Боровеньки, Варваровка ЛНР, Волчий Яр, Большие Проходы Харьковской области, Зазорное Запорожской области, в том числе в районе Березовки Харьковской области — беспилотный летательных аппарат «Байрактар ТБ2».

Кроме того, над населенным пунктом Новогеоргиевка Николаевской области перехвачены две тактические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое и Каменка Харьковской области сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

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