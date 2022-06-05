Донецк, 5 июня 2022, 12:19 — REGNUM В ходе воздушного боя в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Следите за развитием событий в трансляции: «Освобождение Донбасса продолжается: все новости о спецоперации на Украине»
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику.