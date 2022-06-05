Берлин, , 12:19 — REGNUM После того, как Россия 11 мая в ответ на санкции Запада прекратила поставки природного газа в германские федеральные земли, немецким управляющим домовым компаниям приходится включать в коммунальные счета так называемые газовые надбавки. Об этом 5 июня сообщает издание Welt.

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Уточняется, что до такого решения российской стороны немцы платили €20 за мегаватт-час, а после него средняя цена мегаватт-часа выросла до €85.

Также указывается, что власти ФРГ в экстренном режиме ищут новых поставщиков энергоносителей для покупки их по рыночным ценам, однако на данный момент не сильно преуспели в этом вопросе.

При этом указывается, что многие немецкие эксперты считают, что в случае, если поставки российского голубого топлива не будут возобновлены, газовые цены на мировом рынке продолжат расти и слаборазвитые экономики стран востока ЕС и НАТО не смогут покупать газ впрок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что лидеры некоторых европейских стран помешали перевести РФ на сторону Запада.