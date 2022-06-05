Донецк, , 12:17 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России поражены три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, и три склада боеприпасов. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Работа авиации Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Всего в результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, 10 танков и бронеавтомобилей, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 9 артиллерийских орудий, 14 спецавтомобилей, также в районе железнодорожной станции Константиновка цистерны с топливом, предназначенным для группировки войск ВСУ на Донбассе, и два склада боеприпасов в районах н.п. Бахмут ДНР и Лоскутовка ЛНР.

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