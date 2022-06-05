Москва, , 12:14 — REGNUM За сутки высокоточные ракеты воздушного базирования поразили пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 6 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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В результате ударов уничтожено: две пусковых установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Черкасское ДНР и Орехов Запорожской области, две боевые машины реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области, три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Маяки и Славянск ДНР, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой Народной Республики.

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