Пекин, 5 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Полёт корабля «Шэньчжоу-14» к космической станции «Тяньгун» положил начало десятилетию, в течение которого китайские космонавты будут постоянно находиться на околоземной орбите. Об этом пишет газета China Daily.

Saggittarius A Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун»

Корабль «Шэньчжоу-14» стартовал к китайской космической станции 5 июня 2022 года с космодрома Цзюцюань. На борту корабля находятся космонавты Чен Дун, Лю Ян и Цай Сюжэ, которые пробудут на орбитальной станции около полугода.

«Ожидается, что полёт Чена и его товарищей ознаменует начало десятилетия, когда, если не будет происшествий, китайцы будут находиться в космосе каждый день», — отмечается в сообщении.

Китай начал строительство орбитальной станции «Тяньгун» с запуска основного модуля «Тяньхэ» в апреле 2021 года. До конца 2022 года в состав станции должны быть включены ещё два лабораторных модуля.