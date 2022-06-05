Москва, , 12:11 — REGNUM Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенных пунктах Краматорск, Дружковка и Часов Яр ДНР уничтожены заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление для ВСУ военной техники, поврежденной в ходе боевых действий. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

ЛНР и ДНР на Яндекс.Картах

Следите за развитием событий в трансляции: «Освобождение Донбасса продолжается: все новости о спецоперации на Украине»

Кроме того, за сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 6 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Читайте ранее в этом сюжете: Возле Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки