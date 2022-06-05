Иркутск, 5 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области сообщает подробности скандала вокруг тушения пожара в кафе на улице Софьи Перовской в Иркутске. По словам спасателей, сигнал о возгорании поступил сегодня, 5 июня, в 15:37 по местному времени. Но когда два пожарных расчёта прибыли к месту ЧП и увидели дым из окон второго этажа здания, хозяева кафе не впустили их внутрь для проведения разведки и тушения. Эвакуация посетителей не проводилась.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарный

«После длительных переговоров сотрудникам МЧС всё-таки удалось попасть в помещение. По предварительной информации, тлел утеплитель в межэтажном перекрытии, но провести контрольное вскрытие перегородки пожарным не позволили. В адрес огнеборцев стали поступать различные угрозы, поэтому к месту пожара были вызваны сотрудники полиции. Только после их вмешательства пожарные смогли приступить к работе. По факту случившегося будет проведена проверка и дана правовая оценка действиям владельцев кафе», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня пожар произошел в здании магазина в городе Ангарске Иркутской области.

Читайте также: Пожар произошел в магазине под Иркутском