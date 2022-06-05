Нур-Султан, , 11:58 — REGNUM Указ о создании в Казахстане межведомственной комиссии по возврату вывезенных из страны незаконным способом денежных средств подписал казахский президент Касым-Жомарт Токаев. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба президента республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Указом президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечается, что президент Казахстана собирается лично вести контроль за деятельностью, созданной им комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по поправкам в конституцию республики поможет избавить страну от политических потрясений.