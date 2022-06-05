Донецк, , 11:55 — REGNUM Генпрокуратура ДНР заявила об окончании расследования и передачи уголовного дела в отношении британского наемника Эйдена Аслина в суд, ему может грозить смертная казнь.

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«Окончено расследование дела в отношении иностранного наемника — гражданина Великобритании Эйдена Дэниэла Джона Марка Аслина. С учетом военного времени, на основании положений действующего уголовного закона, по результатам судебного разбирательства наемнику может быть назначена исключительная мера наказания — смертная казнь», — отмечается в сообщении.

Установлено, что за вознаграждение он принимал участие в вооружённой агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ближайшее время состоится первое судебное заседание.