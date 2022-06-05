Донецк, , 11:51 — REGNUM ВСУ за 20 минут обстреляли четыре населенных пункта ДНР. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:20 — н.п. Георгиевка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; ️11:35 — н.п. Новгородское — н.п. Железная Балка: выпущено 4 мины калибра 82 мм; ️11:36 — н.п. Новолуганское — н.п. Доломитное: выпущено 6 мин калибра 82 мм; ️11:40 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град».

Ранее сообщалось, что за 109 дней эскалации в ДНР погибли 145 мирных жителей, 702 — пострадали, в том числе 55 детей.

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