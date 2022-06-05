Грозный, , 11:50 — REGNUM Видеозапись уничтожения гаубиц М777 производства США в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) обнародовал 5 июня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах, снятых с беспилотника, запечатлено нанесение ударов высокоточным оружием по складам киевских боевиков в Лисичанске, где находились гаубицы М777 и боеприпасы к ним.

«Несколько точечных ударов — и пять 155-мм гаубиц вместе с боеприпасами теперь представляют из себя бесполезную груду металла. Можете сдать их, нацики, как лом обратно американцам», — написал в сообщении к видеозаписи Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель New York Times Клиффорд Краусс написал, что поэтапный отказ ЕС от импорта нефти из РФ может нанести удар по мировой экономике, а не российской.