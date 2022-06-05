Москва, 5 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Поставка США реактивных систем залпового огня Киеву связана с восполнением потерь боевой техники ВСУ, и по сути это ничего не меняет. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» 5 июня заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Эта поставка со стороны США, некоторых других стран связана с восполнением потерь этой боевой техники, ничего здесь нового нет и ничего это не меняет по сути. А есть и заявки на поставку, скажем, артиллерии — здесь примерно то же самое — … речь идет тоже о восстановлении утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий», — отметил он.

По его словам, на момент начала спецоперации в боевом составе ВСУ находилось примерно 515 ракетных систем, 380 из которых были уничтожены, но часть была восстановлена или взята из запасов, сейчас Киев располагает примерно 360 единицами такой техники.