Москва, , 11:44 — REGNUM «Буки», «ТОРы», «Панцири» для подавления украинских беспилотников (БПЛА) работают в высшей степени эффективно. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» 5 июня заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«То, что сейчас предполагается поставить, дальность зависит не от самой системы, а от ракет, которые используются — это ничего не имеет общего с доверием к киевскому режиму. Есть еще беспилотные летательные аппараты. Их, как известно, несколько типов. Первый — это ударные беспилотные системы. … Но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть. «Буки», «Торы», «Панцири» работают в высшей степени эффективно. И так, чтобы никому не было обидно, но беспилотники наши системы ПВО щелкают, как орехи. Уничтожены десятки, просто десятки», — отметил он.

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