Москва, , 11:36 — REGNUM Права на фантастический роман «Семь дней до Мегиддо» были приобретены для экранизации и выпуска на стриминговой платформе Netflix, заявил автор книги Сергей Лукьяненко на фестивале «Красная площадь». Об этом сообщает агентство ТАСС.

Сергей Лукьяненко раздает автографы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Писатель рассказал, что права на экранизацию были приобретены ещё до официального издания книги. Однако дальнейшая работа автора над сценарием не планировалась.

«Я думаю, можно даже раскрыть маленький секрет: она покупалась для достаточно известной платформы Netflix, которая, к сожалению, ушла с нашего рынка», — добавил Лукьяненко.

Фантастический роман в жанре постапокалипсиса «Семь дней до Мегиддо» опубликован в 2021 году. Позже Лукьяненко написал ещё один роман этого цикла, получивший название «Три дня Индиго».