Москва, 5 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Права на фантастический роман «Семь дней до Мегиддо» были приобретены для экранизации и выпуска на стриминговой платформе Netflix, заявил автор книги Сергей Лукьяненко на фестивале «Красная площадь». Об этом сообщает агентство ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Лукьяненко раздает автографы

Писатель рассказал, что права на экранизацию были приобретены ещё до официального издания книги. Однако дальнейшая работа автора над сценарием не планировалась.

«Я думаю, можно даже раскрыть маленький секрет: она покупалась для достаточно известной платформы Netflix, которая, к сожалению, ушла с нашего рынка», — добавил Лукьяненко.

Фантастический роман в жанре постапокалипсиса «Семь дней до Мегиддо» опубликован в 2021 году. Позже Лукьяненко написал ещё один роман этого цикла, получивший название «Три дня Индиго».