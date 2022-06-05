Оксана Переможенко, 5 июня 2022, 16:30 — REGNUM Испанские власти готовы направить Киеву тяжелое вооружение — танки и зенитные ракеты. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает El Pais. Для украинской армии планируется поставить танки Leopard и батарею зенитных ракет. Также Испания предложила обучить украинских военнослужащих обращению с танками.
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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом: «куда лезет Испания?»
«Демилитаризация Европы продолжается», — отреагировал Alex C.
«Надо в Каталонию предоставить вооружения…» — с сарказмом добавила Dana S.
«Так и запишем… Испания после Польши…» — пишет Deg.
«Ну не доедет ведь до места назначения. Зачем?» — недоумевает Ольга В.
«Европа разоружается», — написал АДМ.
«Скоро все оружие ЕС будет металлоломом на территории Украины. Надо после спецоперации ехать туда бизнес делать. Открыть пункт приема металлолома», — иронизирует РР.
«Что Испания-то лезет туда, куда не следует… Своих, что ли, проблем в стране нет? Поражает просто!» — отметила Елена.
«Да пусть сразу российским войскам отправляют. Усложняют только логистику», — шутит Юлька.
«Главное — финиш все равно знают. Но нет, надо поставлять, чтобы было чем украинским боевикам города обстреливать», — возмутилась Светка.
«Вопрос с Европой назрел давно», — добавила Елена.
«Неблагодарная Европа, а уж Испания-то… Запомним!» — написала Mari.
«Австрия, значит, не имеет возможности поставить, а Испания куда полезла?» — не понимает Oxana.
«Куда хозяин приказал, туда и лезут», — прокомментировала ситуацию Наталия.
«Это типа «тихая» Европа, радеющая за мир. Ну-ну. Когда уже эта старая прощелыга развалится и выродится изнутри вместе со своей подружкой США?» — не выдержал один из участников обсуждения.
«Разоружим всю Европу с Америкой», — смеется Morena M.
«Не поставит! Будут тянуть как могут. Уже и Европе ясно — нет смысла вбухивать деньги в проигрыш», — считает Andy L.
«Вот так Европа и показывает свое истинное лицо», — отметила Marina.
«Главное — не спорить с Америкой и кивать Зеленскому: «Мы постараемся, а там уж как получиться», — смеется Наталья.
«А эти с поляками соревнуются, кто лучше перед США выслужится, кто лучше лизнёт», —с юмором добавил один из участников обсуждения.
«Видимо, очень «советует» посольство США, а если не дадут, то отключат газ», — с сарказмом отметила Klaudia B.
«У Испании появился шанс избавиться от ненужного вооружения, содержание которого требует немалых расходов, и ещё за это срубить денег», — написал Вячеслав.
«Все страны уже бесплатно утилизировали свое старье. Обычно это *ренову тучу денег стоит. Испания тоже свой хлам решила сбросить. Новую технику Европа не с таким энтузиазмом поставляет», — подытожил Jazzy.