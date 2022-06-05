Москва, 5 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Россия сделает выводы в случае поставок Киеву американских ракет дальнего действия. Об этом 5 июня на канале «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Ракеты тогда нужны, да. Да, но если они будут и будут поставляться — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, — чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — отметил он.

Также, по его словам, «возня вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт».