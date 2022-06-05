Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Проведение референдумов в Донбассе о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в состав России может положить конец кризису на Украине. Такое мнение 5 июня высказал политический консультант американского Госдепартамента и минобороны США Эдвард Люттвак в интервью немецкому изданию Die Welt.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

По словам американского политического консультанта, такие референдумы должны будут проводиться при участии независимых наблюдателей.

«Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию — это что-то из области фантастики», — сказал он.

При этом Люттвак подчеркнул, что российское ядерное орудие не является в данный момент главным козырем Москвы.

«Русские — крупнейшая европейская нация. У России ощутимое присутствие на Дальнем и Ближнем Востоке, в Арктике и на Черном море, что делает ее непобедимой», — пояснил он.

Кроме того, эксперт усомнился в эффективности антироссийских санкций, введенных после начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

«Большинство россиян даже не почувствовали ограничений, так как Россия сама производит еду и имеет свои источники энергии», — заключил Люттвак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил против эмбарго на энергоносители из РФ.