Иркутск, 5 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Сегодня, 5 июня, во всем мире отмечается Всемирный день окружающей среды. По этому случаю губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своём телеграм канале рассказал, как регион присоединился ко Всероссийской экологической акции «Марафон зеленых дел».

Иван Шилов ИА REGNUM Эколог

«Все желающие смогли принять участие в акции по сбору сложного вторсырья в образовательном комплексе «Точка будущего».

В Иркутском районе жители организовали уборку берега Ангары. Прошла она и в Усть-Илимске на набережной правого берега реки.

В Байкальском заповеднике для детей из Иркутска и Ольхонского района провели экскурсию. Это заключительное мероприятие образовательной программы «Экокультура» Благотворительного Фонда «Подари Планете Жизнь» в 2021/2022 учебном году.

В Академической роще в Иркутске состоялся забег с уборкой мусора, совмещенный с лекцией о правилах экологичного похода и интерактивами. В парке развлечения «Кругозор» в Ангарске прошёл экологический фестиваль «Шура». В программу были включены лекции по экологии от природоохранных организаций, сбор вещей для нуждающихся, раздельный сбор мусора для переработки.

В Зиме, Усолье-Сибирском и в Иркутском районе проходит озеленение территорий.

В Иркутске состоялся «Эко-заезд». Молодежь приехала на остров Юность на экологичных видах транспорта: скейтбордах, лонгбордах, механических самокатах, роликовых коньках», — проинформировал иркутский губернатор.

С профессиональным праздником Игорь Кобзев поздравил специалистов, занятых в сфере охраны природы, учёных, членов общественных и природоохранных организаций, волонтёров:

«По долгу службы и призванию вы помогаете сбережению природного богатства Иркутской области, отдаёте свои силы сохранению неповторимой природы Байкальского региона для настоящего и будущего жителей Приангарья. С Днем эколога!».

Как сообщало ИА REGNUM, в поддержку инициатив национального проекта «Экология» в стране создан первый экологический Фонд, который станет единым центром для всех существующих в России проектов в области экологии.

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