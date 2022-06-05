Москва, 5 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что ему не хватает группы «Ленинград».

lafleur Сергей Шнуров

«Той эмоции, которую даю я и «Ленинград», сильно не хватает. За два года, пока нас не было, не услышал ничего подобного. Так что за два с лишних года я накопил такое количество творческой энергии, что жду стадиона, чтобы его разорвать!» — передает его слова Teleprogramma. pro.

В мае Шнуров объявил, что коллектив «Ленинград» выступит 10 сентября на московском стадионе «Лужники» спустя три года перерыва.