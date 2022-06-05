Москва, 5 июня, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Возня вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» 5 июня заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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По его словам, Украине поставляют разного рода БПЛА, смысла в таких поставках он не видит.

«Зачем их передавать Украине — мне не очень понятно. Ну… если только не дать нам возможность их где-то посадить и посмотреть, как они устроены, другого смысла я просто не вижу», — заявил он. И добавил, что это ничего не меняет.

При этом поставка американских РСЗО Украине, «по сути, ничего не меняет: у Киева и раньше были ракеты такой дальности, и они просто восполняют потери».