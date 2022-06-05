Донецк, , 11:14 — REGNUM За 109 дней эскалации в ДНР погибли 145 мирных жителей, 702 — пострадали, в том числе 55 детей. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Освобождение Донбасса продолжается: все новости о спецоперации на Украине»

«За 109 дней эскалации погибли 145 гражданских лиц, в том числе 7 детей. Ранения различной степени тяжести получили 702 гражданских лица, в том числе 55 детей», — отмечается в сообщении.

Кроме того, за 109 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3837 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 3526.

Всего ВСУ выпустили 34 487 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК «Точка-У», 50 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган», 14 ракет РСЗО БМ-30 «Смерч», 5906 ракет РСЗО БМ-21 «Град».