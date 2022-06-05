Бейрут, , 11:10 — REGNUM Дополнительные подразделения армии Ливана развернуты на улицах Бейрута из-за недавних перестрелок с местными боевиками. Об этом 5 июня сообщает ливанский портал Lebanon24.

Флаг Ливана

Отмечается, что военные Ливана продолжают розыск причастных к расстрелу военнослужащих боевиков. Также указывается, что подразделения ливанской армии ведут такие же рейды и в других крупных городах страны.

Напомним, 3 июня в городе Баальбек ливанская армейская БМП M113 попала в засаду и была поражена выстрелом из РПГ, в результате чего пятеро военных Ливана были ранены.