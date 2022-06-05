Берлин, , 11:04 — REGNUM Ведущие автопроизводители Германии сообщили о стабилизации в цепочке поставок полупроводниковых компонентов для автомобилестроительной промышленности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Штаб-квартира Daimler в Штутгарте Enslin

Проблемы с дефицитом электронных компонентов для автопрома возникли в конце 2020 года. Дефицит сохранялся в течение 2021 года, однако сейчас производители стали наблюдать улучшение ситуации.

Руководитель отдела производства и управления цепочками поставок Mercedes Йорг Бурзер сообщил, что компания ещё сталкивается с некоторыми проблемами, «но это ничто в сравнении с тем, что было в прошлом году».

«Это не идеально, но лучше, чем в прошлом году. Мы стараемся не радоваться слишком рано и продолжаем внимательно следить за ситуацией», — добавила глава бренда Mercedes Daimler Truck Карин Радстром.

С такой оценкой согласился и представитель BMW, предупредив, что проблема может вновь обострится в ближайшие месяцы. В Volkswagen AG также отметили улучшение ситуации, но подчеркнули сохраняющуюся неопределённость.

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