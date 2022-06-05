Москва, , 10:58 — REGNUM 4 июня в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры на территории Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Михайловское» в Псковской области состоялся финал Всероссийского проекта «Школьная классика». Проект разработан Российским движением школьников совместно с Театральным институтом имени Бориса Щукина, при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на развитие школьных театральных коллективов и вовлечение детей в театральную деятельность.

В финале проекта собрались школьные театральные коллективы из 6 городов Российской Федерации: Москвы, Новочеркасска, Саратова, Сургута, Самары и Юрги. Ребята прошли сложнейший конкурсный отбор, чтобы на итоговом событии, завершающем сезон 2021−2022, представить сборный спектакль «Нежность грустная русской души», поставленного по произведениям русских классиков — Ф.М. Достоевского, А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, А.П. Чехова.

Итоговое событие второго сезона Всероссийского проекта «Школьная классика» посетил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Мне кажется, что проект «Школьная классика» обязательно станет доброй традицией. Ребята невероятно талантливые, все в восхищении, насколько это профессионально сыграно, это надо прочувствовать. Целый ряд произведений, которые они показывали сейчас на сцене — он и для более взрослых людей непростой — а у них это получилось очень точно и по-своему. Благодаря этому русская классика живет. Я считаю, что очень правильное решение приняло Министерство просвещения, чтобы школьный театр появился в каждой российской школе.

Весь смысл того, что делает государство, что должны сделать взрослые по отношению к юному поколению — сделать так, чтобы все удивительное наследство русской культуры для них пришло не как музейная ценность, а как живое творчество.

Школьный театр очень сильно поможет не только в творчестве, но и даст очень серьезный задел для опыта общения, коммуникации, уверенности в себе. То, что все это происходит здесь, на Псковской земле, на Пушкинской земле, — само по себе невероятная награда. Поэтому я уверен, что фестиваль будет жить», — прокомментировал он.

К юным актерам со словами поддержки и пожеланиями обратился министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«У нас в стране уже создано более 12 тысяч театров в школах. Активно привлекаем к этой работе детей, учителей, в том числе и благодаря реализации таких замечательных инициатив, как «Школьная классика». Перед организаторами таких мероприятий открываются действительно масштабные перспективы, ведь к 2024 году театры должны появиться в каждой школе. Уже в этом году «Школьная классика» объединила 5 тысяч талантливых участников. И сегодня на итоговом событии собрались действительно лучшие коллективы. Уверен, их творчество, успехи мотивируют других ребят объединяться и создавать свои школьные театры. А главный результат — с каждым годом интерес и к этому конкурсу, и в целом к развитию театрального искусства в школах только растет», — отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, добавив, что сам во время обучения играл в школьном театре. По его словам, это помогает всесторонне развиваться, а также открыть для себя новые возможности.

Всероссийский проект «Школьная классика» позволяет детям исследовать особенности не только театральной деятельности и нюансов профессии, но и познать характер русской души и основу русского менталитета.

Новых успехов и побед участникам проекта также пожелала исполнительный директор Российского движения школьников Марина Мокшина: «Проект «Школьная классика» реализуется уже второй год подряд, но уже с уверенностью можно сказать, что он развивается крайне успешно. Растёт количество коллективов, расширяется география участников. За сезон 2021−2022 учебный год было создано более 30 школьных театров по всей стране. В рамках проекта курсы повышения квалификации — 250 педагогов общеобразовательных учреждений прошли его у лучших педагогов Театрального института имени Бориса Щукина.

Проект не стоит на месте — в следующем году, совместно с нашими партнёрами из Театрального института им. Б. Щукина, мы планируем внедрить практику профессиональной переподготовки».

В этом сезоне в проекте приняли участие 487 школьных театральных коллектива разного уровня подготовки со всей страны. Проект охватил 74 субъекта России и собрал более 5 тысяч ребят.

Ректор Театрального института им. Б. Щукина, Народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Евгений Князев рассказал о важности проекта и театрального искусства в целом:

«Театр — уникальное явление, в котором воедино слились все виды искусств, когда-либо созданные человеком. Сочетание великих музыкальных, литературных, художественных творений на театральных подмостках усиливается мастерством игры актера, производит колоссальный эффект на зрителя, облагораживая его и обогащая духовно.

Для Театрального института имени Бориса Щукина причастность к проекту «Школьная классика» имеет колоссальную ценность. Совместно с Российским движением школьников, при поддержке Министерства просвещения РФ, Президентского фонда культурных инициатив, нам удалось создать проект, который позволил театру стать доступным для школьников из разных регионов страны. От Калининграда до Дальнего Востока наши педагоги смогли организовать новую театральную экосистему, основой которой стала Вахтанговская школа.

Программа пребывания школьников на фестивале была насыщенна событиями. Начиная с 31 мая для них проводились экскурсии в музей-заповедник «Михайловское» и музей-усадьбу «Тригорское», в Святогорский Свято-Успенский монастырь, где нашёл своё последнее пристанище великий русский поэт. Каждый день школьники участвовали во множестве игр и квестов, посвященных пушкинской тематике, однако они не забывали и о репетициях. 3 июня состоялось праздничное театрализованное шествие по улицам Пскова, участники которого могли показать свой талант всем горожанам.

«Такие мероприятия как «Школьная классика» помогают сплотить всех товарищей по ремеслу: общаясь с коллективами из других городов, мы можем получить для себя новый невероятный опыт. Я восхищен работой нашего режиссёра: он открыл во мне новое ды3хание, и я смог сделать мой образ в постановке ярче. Он меня только направлял, а я взял его мысль и самостоятельно развил ее. Наш проект направлен на развитие культуры, и даже если вы не связаны с театром, я очень советую попробовать принять в нем участие. Даже не имея большого бюджета, вы можете получить пропуск на проект, и сделать так, что о вас и вашем коллективе узнает вся Россия», — поделился впечатлениями Дмитрий Гулец, участник образцового детского коллектива театральной студии «Амплуа».

Коллективы победителей сезона 2021/2022: творческая мастерская «Юные гении»; образцовый детский коллектив театральная студия «Амплуа»; Театр юных москвичей, театр-мюзикл «Новые горизонты»; театральная студия МБОУ «СОШ №1».