Москва, 5 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В период с 24 по 31 августа состоится в Сочи финальный турнир Спартакиады по настольному теннису. Об этом 5 июня рассказала исполняющая обязанности главного тренера сборной России Анна Максимова.

Настольный теннис

«Турнир по настольному теннису включен в программу Всероссийской спартакиады субъектов Российской Федерации и запланирован на период с 24 по 31 августа, место проведения — город Сочи», — приводит ее слова ТАСС.

Также Максимова уточнила, что в ходе этого турнира будут разыграны медали в олимпийских дисциплинах — командные соревнования, одиночный разряд и смешанный парный разряд, и добавила, что в данный момент ведется согласование регламента проведения этих соревнований.

Отметим, Спартакиады проводятся в нашей стране с 1956 года. Летние соревнования организовывались в предолимпийский год, зимние — за два года до Олимпийских игр. Последняя Спартакиада прошла с марта по сентябрь 1991 года.