Челябинск, 5 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Юрюзани Челябинской области ребёнок получил травмы в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

ДТП

Авария произошла вечером 4 июня. Мальчика 2017 года рождения госпитализировали.

Установлено, что водитель не имел соответствующей категории для управления транспортным средством. Тем не менее с женой, 13-летней дочерью и мальчиком он поехал в автомобиле, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Ребёнка вначале доставили в больницу Катав-Ивановска, а затем перевезли в Челябинск.