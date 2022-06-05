Эдмонтон, Канада, 5 июня, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл команду «Эдмонтон Ойлерз» в третьем матче полуфинала плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Sergei ~ 5of7 Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш»

Игра состоялась на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась победой гостей со счетом 2:4.

В составе победителей голами отличились оформивший в матче дубль российский нападающий Валерий Ничушкин (17-я и 25-я минуты), Джей Ти Комфер (53-я) и финский форвард Микко Рантанен (60-я, в пустые ворота).

У «Ойлерз» шайбы забросили Коннор Макдэвид (1-я) и Райан Маклауд (48-я).

Отметим, по итогам встречи счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч между командами состоится 7 июня в Эдмонтоне.