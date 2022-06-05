Лондон, 5 июня, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Аукционный дом Christie’s в Лондоне выставил на торги редкое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг. Об этом сообщает CNN.

(сс) lozikiki Книги «Гарри Поттер»

Впервые книга «Гарри Поттер и философский камень» была издана тиражом в 500 экземпляров в 1997 году. Выставленная на торги книга относится к этому тиражу.

Первое издание содержит несколько ошибок, включая неверное написание слова на задней обложке. Также книга подписана британской писательницей.

Стартовая цена редкого издания составляет 200 тыс. фунтов стерлингов ($250 тыс.). Торги пройдут с 7 по 15 июня.

«Гарри Поттер и философский камень» стал первой книгой в серии романов о юном волшебнике. К 2018 году общее количество проданных книг этой серии превысило 500 млн.