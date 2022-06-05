Белово, Кемеровская область, , 15:00 — REGNUM В кузбасском Белово завершены поиски пропавшей несколько дней назад 13-летней девочки. Она найдена живой, сообщили в полиции Кузбасса.

Подросток

Напомним, 2 июня девочка ушла из дома и не вернулась.

«Накануне в результате поисковых мероприятий школьница была обнаружена в Гурьевске. Полицейские выяснили, что, приехав в город, девочка сначала пришла в гости к соседям бабушки, проживающей в Гурьевске, и те сообщили о ее местонахождении родственнице подростка», — уточнили в ведомстве.

Сейчас полицейские выясняют причины ухода ребёнка. В отношении матери инспекторы ПДН составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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