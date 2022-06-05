Луганск, 5 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ потеряли 36 человек личного состава, еще 8 — сложили оружие. Об этом 5 июня сообщает Народная милиция ЛНР.

Gplnr.su Генеральная прокуратура ЛНР

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 36 человек личного состава, 6 бронетранспортеров, 6 единиц автотехники, 8 военнослужащих ВСУ приняли правильное решение, сложили оружие, тем самым сохранив свои жизни», — отмечается в сообщении.