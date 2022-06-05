Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Поэтапный отказ ЕС от импорта нефти из РФ может нанести удар по мировой экономике, а не российской, считает обозреватель New York Times Клиффорд Краусс.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции и геополитическая перестройка — все новости»

Решение ввести ограничения на сырье из РФ предполагало ослабление доходов Москвы. «Они надеются, что их действия заставят нефтедобывающие компании РФ закрыть скважины, так как в стране не очень много нефтехранилищ, где она может хранить топливо, пока ищет новых покупателей. Однако же данная попытка опасна и может провалиться», — считает он.

Если цены на нефть будут продолжать расти, то общие доходы РФ от ее продажи сократятся незначительно. А европейским компаниям «придется рыскать по миру в поисках такой нефти», которую нефтезаводы смогут перерабатывать так же легко, как и российскую, подчеркнул Краусс.