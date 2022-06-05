Читтагонг, Бангладеш, 5 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. До 25 человек увеличилось количество погибших при сильном пожаре на складе морских контейнеров в порту Читтагонг в Бангладеш. Об этом 5 июня сообщил директор департамента здравоохранения Бангладеш Хасан Шахриар, его слова приводит телеканал NDTV.

Пожар

«В результате пожара погибли 25 человек, в том числе пятеро пожарных. Ожидается, что число погибших может увеличиться», — сказал он.

Кроме того, Шахриар уточнил, что в результате пожара также пострадали свыше 450 человек.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета New Age Bangladesh сообщила, что как минимум 16 человек погибли и еще не менее 450 пострадали в результате пожара на контейнерном складе в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш.