Донецк, , 10:23 — REGNUM ВСУ обстреляли Доломитное и Петровский район Донецка. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:00 — н.п. Семигорье — н.п. Доломитное: выпущено 8 мин калибра 120 мм; ️10:05 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк и Минеральное.

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