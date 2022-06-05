Москва, , 10:20 — REGNUM Русская тактика «стоять и не качаться» в который раз доказала свою эффективность, считает доктор экономических наук Никита Кричевский. Комментируя в своем телеграм-канале 5 июня заявление заместителя главы российского правительства Александра Новака о том, что в случае антироссийского нефтяного эмбарго мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель, эксперт пояснил:

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы-то как-нибудь проживем, хотя последствия будут очень серьезными (тот самый «доллар по 200»), а вот остальной мир — вряд ли.

Пока же абсолютно непонятно, как коллективный Запад собирается претворять в жизнь вступающий в силу через полгода запрет на морские поставки нефти из России. Оставляя даже не форточку, а огромное окно в виде поставок нефти на Восток.

Если кто-то надеется, что будет перекупать русскую нефть у азиатских получателей, то это плохая стратегия, поскольку ставит Запад в зависимость от отгружаемых объемов. Русские могут не захотеть поставлять дополнительные партии нефти, довольствуясь той выручкой (релевантной прошлому году), что будет приходить с нынешней торговли.

Другой минус в том, что Запад обрекает себя на экономическую стагнацию и дальнейший рост инфляции, что станет нежданным подарком для азиатских производителей и правительств.

Возможно, этими (и другими) соображениями объясняется смена западной риторики вокруг конфликта на Украине. Русская тактика «стоять и не качаться» в который раз доказала свою эффективность».

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Александр Новак, считает, что в случае запрета мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель. При этом Россия уже начала перенаправлять потоки с запада на восток, на азиатские рынки.