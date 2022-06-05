Запорожье, Украина, 5 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. С предложением переименовать Украину в УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова) выступил 5 июня член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов отметил, что в данный момент на ведущие посты в подконтрольных Киеву регионах Украины поставлены именно выходцы из этих областей Западной Украины, выступающие в качестве «сатрапов киевского националистического режима».

«Как показывала практика, местному населению киевский режим не доверял и не доверяет, поэтому в центральные и юго-восточные регионы везут на ключевые посты выходцев из западноукраинских областей. Их задача — запугивать, унижать и терроризировать местное население», — отметил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в здании СБУ в Мариуполе нашли стрелянные гильзы от американских снайперских патронов.