Москва, 5 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Государственные награды военным, которые отличились в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины вручил в Центральном военном клиническом госпитале заместитель главнокомандующего российскими Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников. Об этом 5 июня сообщает Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

«От руководства Министерства обороны России, от себя лично благодарю вас за героизм, мужество и отвагу, которую вы проявили при выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции», — сказал он во время награждения.

Также Матовников пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и возвращения в строй в скорейшем времени, так как полученный ими боевой опыт необходим на передовой.

При этом среди врученных наград: орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, знак отличия ордена Святого Георгия, а также медали «За отвагу», Суворова и Жукова.

Кроме того, указывается, что после выписки из госпиталя российские военнослужащие будут направлены на реабилитацию в ведомственные медицинские центры и санатории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России обнародовало видеозапись боевой работы российских самоходных орудий «Пион» калибра 203 мм во время спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.