Нур-Султан, , 10:10 — REGNUM Референдум по поправкам в конституцию Казахстана поможет избавить страну от политических потрясений, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан

По его словам, власти Казахстана сделали выводы из прошедших массовых беспорядков, к организации которых могли быть причастны террористы. А референдум и изменение конституции смогут снизить социальную и политическую напряженность, отметил он.

«Уверены в том, что повторения, рецидива трагического января не будет. И залог этому, кстати говоря, сегодняшний референдум», — заявил Токаев.