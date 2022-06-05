Москва, 5 июня 2022, 10:06 — REGNUM День «экологического долга», когда заканчиваются ресурсы, которые планета способна воссоздать за год, и человечество начинает «брать взаймы» у будущих поколений, в 2022 г. настанет 28 июля — на день раньше, чем в 2021 г. Об этом 5 июня сообщили во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России.

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WWF

«В 2022 г. день, когда человечество начнет брать ресурсы «в долг» у планеты, настанет 28 июля, на день раньше, чем в 2021», — отмечается в сообщении.

WWF России в преддверии туристического сезона запускает традиционную кампанию, посвященную Дню экологического долга. Тема акции 2022 г. — экотуризм.