Чита, 5 июня 2022, 10:02 — REGNUM Закрытие XVIII Сибирско-Дальневосточной выставки овец и коз состоялось в Чите 5 июня. Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, выставочный комитет уже обнародовал имена победителей.

Овца
Овца
André Karwath

На основании протокола экспертной комиссии ключи от автомобиля УАЗ вручили сельскохозяйственному производственному кооперативу имени Кирова из села Хара-Шибирь Могойтуйского района Забайкалья.

Обладателем приза губернатора Забайкалья — автомобиля «Нива» стал агрокооператив «Бай-Хол» из Тувы.

Среди козоводческих хозяйств победу одержало хозяйство «Сайзыран» из Тувы. Сельхозорганизации вручили сертификат на 200 тысяч рублей.

Также на церемонии закрытия были вручены благодарственные письма министерства сельского хозяйства РФ, губернатора Забайкалья и министра экономического развития региона.

Участниками выставки стали 19 хозяйств. Наибольшее представительство было у Забайкальского края — животных привезли 11 племенных заводов и репродукторов. Четыре сельхозорганизации приехали из Тувы, три — из Бурятии и впервые в межрегиональной выставке участвовало одно фермерское хозяйство из Приморья. Всего было представлено свыше 150 овец и коз.

Как сообщало ИА REGNUM, в России поголовье крупного рогатого скота сократилось больше чем на 10% за десять лет.

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