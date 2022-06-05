Чита, 5 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Закрытие XVIII Сибирско-Дальневосточной выставки овец и коз состоялось в Чите 5 июня. Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, выставочный комитет уже обнародовал имена победителей.

André Karwath Овца

На основании протокола экспертной комиссии ключи от автомобиля УАЗ вручили сельскохозяйственному производственному кооперативу имени Кирова из села Хара-Шибирь Могойтуйского района Забайкалья.

Обладателем приза губернатора Забайкалья — автомобиля «Нива» стал агрокооператив «Бай-Хол» из Тувы.

Среди козоводческих хозяйств победу одержало хозяйство «Сайзыран» из Тувы. Сельхозорганизации вручили сертификат на 200 тысяч рублей.

Также на церемонии закрытия были вручены благодарственные письма министерства сельского хозяйства РФ, губернатора Забайкалья и министра экономического развития региона.

Участниками выставки стали 19 хозяйств. Наибольшее представительство было у Забайкальского края — животных привезли 11 племенных заводов и репродукторов. Четыре сельхозорганизации приехали из Тувы, три — из Бурятии и впервые в межрегиональной выставке участвовало одно фермерское хозяйство из Приморья. Всего было представлено свыше 150 овец и коз.

Как сообщало ИА REGNUM, в России поголовье крупного рогатого скота сократилось больше чем на 10% за десять лет.

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