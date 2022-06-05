Москва, , 10:02 — REGNUM Видеозапись боевой работы российских самоходных орудий «Пион» калибра 203 мм во время спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 5 июня Минобороны России.

САУ 2С7 «Пион» в боевом положении Wp.mil.pl

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские самоходки готовятся к выстрелам и после этого ведут огонь по позиция украинских нацистов.

Также указывается, что наведение орудий на цель осуществляется с помощью беспилотников, выявляющих расположение огневых позиций и наблюдательных постов киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шахта имени Челюскинцев в Донецке была уничтожена в результате обстрелов со стороны ВСУ.