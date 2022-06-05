Вашингтон, 5 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Боевик «Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом с участием актёра Тома Круза по сборам в США. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Кадр из трейлера Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик»

Вышедший в прокат 27 мая боевик к 4 июня собрал в американском прокате более $273 млн. Это стало максимальным показателем по сборам США среди всех фильмов с участием Тома Круза.

Ранее самой кассовой картиной с участием Круза была экранизация романа «Война миров». Вышедший в 2005 году фильм собрал в американском прокате» $234 млн.

Фильм «Топ Ган: Мэверик» режиссёра Джозефа Косински стал продолжением боевика 1986 года «Лучший стрелок». Оригинальный фильм был снят режиссёром Тони Скоттом, главную роль в нём также исполнил Том Круз.