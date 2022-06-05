Иркутск, , 09:54 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 5 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8667 человек, за последние сутки скончался один пациент.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 294 378 (+39 за сутки, хотя еще накануне было +61). Госпитализированы 304 (-3 за последние сутки).

В то же время выздоровели 289 937 пациентов (+37 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 693 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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