Вашингтон, 5 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В сегодняшней ситуации Вашингтону необходимо остановить накачку оружием и деньгами киевского режима и начать искать более разумную стратегию разрешения украинского кризиса. Об этом 4 июня написал колумнист Росс Даутхэт в своей статье для газеты The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как считает автор материала, в течение ближайшего времени конфликт на Украине может перейти в замороженное состояние, и потому Соединенным Штатам нужно перестать осуществлять масштабную поддержку киевского режима.

«В этом случае наш план не может заключаться в том, чтобы выписывать бесконечные чеки и при этом скромно ходить на цыпочках вокруг украинцев и позволять им диктовать, для каких целей используются наши вооружения», — написал он в своей статье.

При этом Даутхэт указал, что также властям США нужно перестать осуществлять вложения в этот конфликт в одиночку и привлечь к этому Евросоюз.

«Хорошая стратегическая теория должна учитывать сложности, вызовы и пределы. Опасность состоит в том, что практические достижения нашей воинственной политики могут создать почву для обратного типа теоретизирования — слепой самонадеянности, которая пустит по ветру наш все еще предварительный успех», — заключил автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post написала, что заявления президента США Джо Байдена о том, что целью Вашингтона в ситуации на Украине является мир путем переговоров, говорят об изменении позиции американских властей в этом вопросе.