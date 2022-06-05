Донецк, 5 июня 2022, 09:49 — REGNUM Шахта имени Челюскинцев в Донецке уничтожена в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 5 июня сообщила Народная милиция ДНР.
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«Шахта им. Челюскинцев уничтожена украинскими националистами, били из минометов, градов и ураганов», — отмечается в сообщении.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города.