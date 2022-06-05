Иркутск, 5 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 5 июня известило о розыске автомобилиста, который около 4:20 местного времени въехал в здание ювелирного магазина, расположенного на перекрёстке улиц Карла-Маркса и Сухэ-Батора областного центра.

Pixabay.com ДТП

Инспекторами ГИБДД предварительно установлено, что после инцидента неизвестный водитель иномарки в кузове универсал серебристого цвета скрылся с места ДТП.

В настоящее время сотрудники группы розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД принимают меры к установлению личности автомобилиста.

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Его призывают добровольно явится в подразделение ГАИ или ближайший отдел полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 29 мая на территории Иркутской области произошла 51 авария.

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