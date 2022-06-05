Дакка, , 09:40 — REGNUM Как минимум 16 человек погибли и еще не менее 450 пострадали в результате пожара на контейнерном складе в городе Ситакунда на юго-востоке Бангладеш. Об этом 5 июня сообщает газета New Age Bangladesh.

Пожар Mchs.gov.ru

Также указывается, что в числе жертв оказались сотрудники полиции и пожарной охраны города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 15 человек возросло число погибших в результате пожара с последующим взрывом на складе в городе Ситакунда в юго-восточной части Бангладеш.